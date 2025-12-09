Nécrologie : Décès de Coumba Baldé, mère du lutteur Pokola

Le monde de la lutte sénégalaise est en deuil. Coumba Baldé, mère du lutteur Pokola, est décédée ce matin, a-t-on appris de sources proches de la famille. La nouvelle a rapidement suscité une vague d’émotion au sein du milieu de l’arène, où la défunte était connue pour sa discrétion et son soutien constant à son fils.



Coumba Baldé laisse le souvenir d’une femme profondément attachée aux valeurs familiales et respectée par tous ceux qui l’ont côtoyée. Son rôle de mère, de conseillère et de repère a été déterminant dans le parcours de Pokola, qui perd aujourd’hui l’un de ses plus grands soutiens.



Les messages de compassion se multiplient déjà sur les réseaux sociaux et au sein du monde sportif, témoignant de l’estime dont elle bénéficiait.



En ces moments difficiles, la rédaction adresse ses condoléances à la famille éplorée, aux proches et à l’ensemble des acteurs de la lutte.

