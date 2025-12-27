Nécrologie : Décès d'Adja Khar Mbaye, icône de la musique sénégalaise

Le monde de la culture sénégalaise est en deuil, suite au rappel à Dieu d'Adja Khar Mbaye. Née en 1932, cette figure respectée et profondément engagée, a marqué le paysage culturel national par son apport inestimable, son dévouement exemplaire et les valeurs de dignité qu’elle incarnait avec ferveur.



Sa disparition ce samedi, à l’âge de 93 ans, laisse un vide immense non seulement au sein de la communauté artistique, mais aussi dans le cœur de ses proches et de tous ceux qui ont eu le privilège de collaborer avec elle. Femme de convictions, elle restera dans les mémoires comme une gardienne des traditions et une source d'inspiration pour les générations actuelles.



En ces moments de profonde douleur, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille éplorée, à ses amis ainsi qu'à l'ensemble des acteurs culturels du Sénégal.

