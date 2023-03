Ndorna (Médina Yoro Foulah) : Un incendie réduit en cendres les logements des enseignants

Ndorna, ce village chef-lieu de commune dans le département de Médina Yoro Foulah, a été la proie des flammes, ce mercredi 8 mars. Un violent incendie a ravagé une bonne partie des habitations. Les populations y compris les enseignants ont essayé ensemble d'éteindre le feu. Mais c’était sans compter avec le vent violent qui souffle ces derniers jours. Le feu a réduit en cendres tous les logements des enseignants dans le village. Vêtements, bonbonnes de gaz, lits, matelas, et autres, rien n'a été épargné par cet incendie. Une situation qui a plongé les enseignants dans une désolation et un désarroi total. A en croire Ousmane Coly, Principal du lycée de Ndorna, “tout est allé très vite devant l'impuissance des populations qui se battaient avec les moyens du bord pour circonscrire le feu”. Les sapeurs pompiers, arrivés tard sur les lieux du sinistre, ont pu atteindre certains endroits où le feu restait actif sous l'effet du vent. A signaler que des enseignants sont venus d'autres localités pour prêter main forte à leurs collègues de Ndorna dans le combat contre cet incendie. L’aide de l'État est, désormais, attendue pour permettre à ces enseignants de continuer leurs missions dans de bonnes conditions à quelques mois de la fin de l'année scolaire. Parents d'élèves et élèves sont inquiets pour leurs enseignants qui risquent de dormir à la belle étoile, après ce sinistre.