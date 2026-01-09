Ndiagne Diop, maire de la commune de Bambilor, a intensifié les efforts pour la rénovation de l'éclairage public

L'éradication des zones d'ombre dans les villages périphériques, a permis de réduire significativement le sentiment d'insécurité, freinant les tentatives de vol et d'agression nocturnes.

La mobilité est facilitée pour tous. Les élèves peuvent désormais réviser sous les lampadaires dans certains quartiers et les travailleurs de nuit ne craignent plus les trajets entre les arrêts de bus et leurs domiciles.

En équipant les zones rurales avec la même exigence que les centres urbains, le maire Ndiagne Diop renforce le sentiment d'appartenance à une seule et même commune moderne.

Ce programme est largement salué par les populations locales, qui voient en ces investissements, une réponse concrète aux défis de l'urbanisation galopante de la zone de Bambilor.