Ndayane: la brigade de Popenguine saisit 320 kg de cocaïne, 3 étrangers arrêtés

La gendarmerie nationale a effectué une saisie record de drogue à Ndayane. Dans la nuit de dimanche à lundi, les éléments de la brigade de Popenguine ont effectué une descente dans une résidence de Ndayane, qui servirait de base à des trafiquants. La pêche a été fructueuse, selon Libération. Puisque les gendarmes ont mis la main sur 320 kilo- grammes de cocaïne pure. Un Français, un Franco-algérien et un Franco-martiniquais qui étaient dans la résidence ont été arrêtés par les gendarmes. Au moment de leurs arrestations, ils emballaient la drogue dans des sacs d'haricots. Les mis en cause ont déclaré travailler pour une dame qui est activement recherchée. Pour faire la lumière sur cette affaire, la Section de recherches (Sr) de Thiès, qui dispose de plus de ressources, a pris le relais de la brigade de Popenguine