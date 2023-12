Naufrage au Pays basque (France) : Deux matelots sénégalais portés disparus

Un bateau de pêche s'est échoué dans la nuit de jeudi à vendredi à Ciboure (Pyrénées-Atlantique) et deux membres sénégalais de l'équipage sont portés disparus dans l'océan agité par une forte houle, selon les autorités. Le navire, qui effectuait le trajet entre le Bassin d'Arcachon et Saint-Jean-de-Luz, s'est échoué à proximité de la digue de Socoa, avec trois personnes à bord, selon la préfecture du département. Peu après 01h45, le sémaphore de Socoa reçoit "un appel de détresse" du bateau, repéré alors par son système d'identification automatique, mais sans "contact visuel". Il a ensuite été repéré depuis la terre par une patrouille de pompiers qui signalent alors "deux personnes à la mer et des débris", écrit la préfecture maritime de l'Atlantique (Premar) dans un autre communiqué. Un Français de 40 ans, le capitaine, a été secouru et hospitalisé à Bayonne mais deux matelots étaient toujours portés disparus en milieu de matinée. De nationalité sénégalaise, ils sont âgés de 30 et 58 ans selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Malgré d'importants moyens déployés (sapeurs-pompiers et sauveteurs côtiers, plongeurs, drones, hélicoptères et une vedette de la Société nationale de sauvetage en mer), les recherches sont rendues difficiles par une météo dégradée, avec un fort vent. "Le bateau s'est échoué sur des rochers à la hauteur du fort de Socoa", a précisé à l'AFP Eneko Aldana-Douat, maire de Ciboure. "Cela fait des décennies qu'on avait pas connu un accident aussi grave."