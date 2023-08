Naufrage au Cap-Vert : Des nouvelles des migrants sénégalais

De bonnes nouvelles proviennent de Sal, île capverdienne où sont hébergés les migrants sénégalais dont la pirogue s’est échoué au large de Cap-Vert. Médoune Ndiaye, responsable de l’Association des Sénégalais du Cap-Vert au niveau de cette île, interrogé par Le Quotidien renseigne que 4 des 7 personnes qui étaient admises en soins intensifs au niveau de l’hôpital de Sal ont été libérées. Il ne reste qu’une seule encore sous observation, alors que les 2 autres dont l’état de santé ne s’améliore pas ont été transférées à Praia pour des soins plus indiqués. Aujourd’hui, les 32 autres rescapés se trouvent à l’Ecole Ramiro Figueiras d’Espargos où ils sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire composée des services nationaux de la protection civile, de la mairie, de la Police nationale, de la Haute autorité de la migration, du Parquet, de la Police judiciaire et d’autres entités gouvernementales, qui intensifient également leurs efforts pour identifier tous les occupants de la pirogue. Pour l’instant, les sept corps se trouvent toujours à la morgue de l’Hôpital régional de Sal, dans l’attente d’une décision des autorités capverdiennes et sénégalaises à propos d’un éventuel rapatriement. En attendant, l’ambassadeur du Sénégal au Cap-Vert doit s’y rendre le mardi 22 août pour suivre la situation des migrants, en particulier celle des Sénégalais.