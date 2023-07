Naufrage à Ouakam : Les assurances d'Amadou Ba aux rescapés et aux familles des victimes

Le Premier ministre Amadou Ba a réagi, suite au chavirement, au large de Ouakam, d’une pirogue de migrants clandestins faisant 17 morts et 2 rescapés. Dans une note, le Chef du gouvernement assure que « toutes les dispositions requises seront prises pour l’assistance des rescapés et des familles. Amadou Ba a également présenté ses condoléances aux familles et proches des victimes du naufrage « dans cette douloureuse épreuve ».