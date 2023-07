Naufrage Ouakam : Khalifa Sall exige l'ouverture d'une enquête

Depuis le mois d’avril, les drames liés aux chavirements de pirogues inquiètent les Sénégalais. Pour l'ancien maire de la ville de Dakar, "ces tragédies humaines traduisent le désespoir d’une jeunesse en quête d’une vie meilleure. Elles interpellent sur la nécessité d’améliorer les politiques de jeunesse et d’emploi menées par l’Etat du Sénégal". Dans un post sur Facebook, Khalifa Ababacar Sall assure qu'"après Saint-Louis, Ouakam, depuis quelques semaines, les vagues déversent sur nos rivages des dizaines de corps de nos jeunes compatriotes, candidats à l’immigration clandestine. Je m’incline devant la mémoire des victimes et présente mes sincères condoléances à leurs familles". Ainsi, Khalifa Sall exige qu’une enquête sérieuse soit ouverte afin de situer les responsabilités. "Parallèlement, nous interpellons l’État du Sénégal sur l’urgence de trouver des solutions concrètes pour mettre fin à ce drame humain. Pour ma part, je m’engage à construire avec les Sénégalaises et les Sénégalais un avenir plus juste et plus humain qui garantit des opportunités et un espoir de prospérité chez nous", écrit-il.