National 1 de Basket Masculin du Sénégal 2023 : L’AS Douanes sacrée championne

L’équipe de Basket de l’AS Douanes conserve son titre de championne du National 1 de Basket masculin. Elle a battu, ce dimanche 17 septembre au stadium Marius Ndiaye, en finale la Jeanne d’Arc par le score de 64 à 56. Le score à la mi-temps était de 35 à 28 en faveur des Gabelous. Dans la foulée, Samba Dali Fall a été distingué comme meilleur joueur et meilleur marqueur de la finale avec 19 points au compteur. Avec ce deuxième sacre d'affilée, l’AS Douanes également vice-championne de la Basketball Africa League (BAL) retrouve une fois de plus la scène continentale. La finale s’est jouée en présence du tout nouveau Président délégué de l’AS Douanes, le Lieutenant-colonel Abdou Faye, qui se dit très honoré de cette première victoire sous son magistère. Il a transmis aux joueurs, au Président de la Section Basket, le Lieutenant-colonel Cheikh Diop, et à l’encadrement le message de félicitations du Directeur général des Douanes, l’Inspecteur général d’État, Abdourahmane Dièye.