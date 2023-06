Nathalie Yamb espère que Adji Sarr et ses donneurs d’ordre seront poursuivis

La panafricaniste Nathalie Yamb espère que les avocats de Ousmane Sonko vont poursuivre Adji Sarr et ses donneurs d’ordre pour diffamation, accusations mensongères et assassinat de caractère. « J’espère que les avocats d’Ousmane Sonko vont poursuivre Adji Sarr et ses donneurs d’ordre pour diffamation, accusations mensongères et assassinat de caractère. J’espère que les organisations féministes vont poursuivre et/ou publiquement condamner Adji Sarr pour avoir porté un préjudice énorme à toutes ces femmes qui sont vraiment victimes de viol », a posté la combattante pour l’Afrique qui a récemment séjourné au Sénégal.