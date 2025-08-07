NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou

Un nouveau drame s’est produit ce mercredi à 18 heures dans le secteur de Ndamatou, où un cas de noyade a été signalé au niveau du bassin de rétention de Ngélemou. La victime, identifiée sous le nom de Bathie Diop, âgé d’environ 25 ans, est originaire de Touba. Il était le fils de feu Bara Diop et de Mbayang Diop.

Selon les témoignages recueillis auprès de ses proches, le jeune homme ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, ce qui pourrait avoir contribué à l’accident.

Le bassin de Ngélemou, récemment inauguré, est aujourd’hui saturé et ne parvient plus à contenir les eaux, posant ainsi un risque majeur pour la population environnante. Ce drame porte à deux le nombre de victimes

enregistrées en moins de deux semaines dans ce même bassin.

Face à la profondeur importante du site et à la complexité de l’intervention, les sapeurs-pompiers présents sur place ont indiqué ne pas disposer de l’équipement nécessaire pour procéder à l’extraction du corps. Un renfort de plongeurs spécialisés en provenance de Tivaouane a été sollicité en urgence.

Ce nouvel incident relance la question de la sécurité autour des infrastructures hydrauliques urbaines, notamment dans les zones densément peuplées comme Touba.