Muezzin tué à Pire: L'imam et ses acolytes envoyés en prison

Du nouveau dans l'affaire du muezzin Bassirou Mbaye lynché à mort au village Ndièye, un village situé dans la commune de Pire.



Suite à un retour de parquet, l’imam commanditaire et ses compères ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction en charge du dossier, selon une source judiciaire de Seneweb.



Les présumés assassins, arrêtés par les gendarmes de la brigade de Tivaouane, vont passer leur première nuit en prison où ils devront méditer sur leur sort.





Pour rappel, le village de Ndièye, situé dans la commune de Pire, est sorti de son relatif anonymat d’une bien triste manière. Et pour cause, un muezzin a été lynché à mort pour avoir décidé de construire sa propre mosquée.



Tout a commencé lorsque le muezzin a été accusé d'avoir volé une fenêtre à la mosquée de cette localité. Se sentant offensé, Bassirou Mbaye a décidé de ne plus fréquenter ce lieu de culte.



Il a, ainsi, entamé la construction de sa propre mosquée sur un terrain qu’il a acquis. Malheureusement pour lui, le sieur Mbaye s'est heurté à l’opposition farouche des notables du village.





La réunion nocturne pour liquider le muezzin



Selon des informations de Seneweb , des habitants ont organisé une réunion nocturne secrète au cours de laquelle l'imam a ordonné aux participants d'attaquer leur ex-muezzin.



Armés de bâtons, de machettes, entre autres armes, les assaillants ont décidé d’entreprendre une expédition punitive. Ainsi le muezzin a été battu à mort au sur le site même de la mosquée en construction. La scène de l'horreur a été filmée par un individu avec son smartphone.



Les présumés assassins de Bassirou Mbaye trahis par un smartphone



Suite à ce fait gravissime, les gendarmes ont débarqué sur les lieux du crime pour procéder au constat. Au cours de cette procédure judiciaire, les enquêteurs ont identifié les mis en causes suite à l'exploitation d’une vidéo amateur largement partagée sur les réseaux sociaux.





L'imam "commanditaire du crime" craque sur PV

Sans désemparer, les hommes en bleu ont arrêté 12 personnes dont l’imam et le chef du village. Entendu sur procès-verbal, l'imam a tenté de nier les faits dans un premier temps avant de craquer suite à sa confrontation avec les éléments en possession des enquêteurs.



Dans ses aveux, l'imam a confié qu'il est le commanditaire de cette attaque perpétrée contre le muezzin. Le chef suprême de la mosquée de ce village avait recommandé aux habitants du village d'aller s'opposer physiquement au projet de Bassirou Mbaye.



Mor Mbaye CISSE