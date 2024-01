Mouvement d’humeur des boulangers : le CNBS et le RBS se démarquent

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) compte aller en grève mi-janvier. Ces boulangers qui réclament l'allègement des taxes sur le blé entendent augmenter le prix du pain si l’Etat ne réagit pas à ce sujet. Une décision qui ne fait pas l’unanimité chez les boulangers. Le Collectif National des Boulangers du Sénégal (CNBS) et le Regroupement des Boulangers du Sénégal (RBS) se sont démarqués de ce mouvement d’humeur. Ces derniers disent ne pas "accepter qu’à la veille de chaque élection, une pression soit faite sur l’Etat alors que ce sont les ménages qui en pâtissent le plus souvent". Le porte-parole des deux associations, Fallou Sarr sur les ondes de Walf FM, révèle : «Je voudrais rassurer les consommateurs que le prix du pain ne peut pas aller au-delà de 175 francs CFA à Dakar et 180 francs CFA dans certaines régions de l’intérieur. Même si le secteur de la boulangerie connaît présentement des difficultés, cela ne peut justifier une hausse du prix de la baguette, ou une menace de grève. La principale difficulté reste liée au prix d’achat des intrants ».