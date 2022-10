Mouvement d’humeur : La grève d’And Gueusseum et de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales bien suivie

Les mouvements d’humeur se multiplient dans le secteur de la santé. Après la Fédération des syndicats de santé hier, c’est au tour de l’Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum et de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales de mettre les pieds dans le plat. En effet, ces organisations syndicales observent, depuis ce matin, une grève de 48 heures. Un mouvement d’humeur bien suivi. Selon un agent chargé de la délivrance des extraits de naissance, des certificats de résidence, entre autres documents administratifs, la grève de 48 heures de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales est bien suivie au centre d’état civil de la Médina, car ici, seul le service minimum est assuré. Selon les informations de la Rfm, cette grève de l’Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum ne se limite pas seulement aux centres d’état civil. À l’hôpital Abass Ndao aussi, seuls les urgences, la pédiatrie et le labo fonctionnent. Une situation qui risque de perdurer, si l’État ne concrétise pas ses engagements d'élargir l’augmentation des salaires à tous les niveaux de la Fonction publique.