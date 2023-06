Moussa Tine se dit surpris de la condamnation de Ousmane Sonko

La condamnation du Président Ousmane Sonko pour le délit de corruption de jeunesse est "une trouvaille opportuniste du procureur sortie à la fin des débats du procès et en l'absence des avocats de l'accusé", dénonce Moussa Tine, Président de l'Alliance Démocratique Pencoo, dans un communiqué de son parti. Surpris par cette condamnation, l'alliance dénonce fermement "cette énième forfaiture qui, ni plus ni moins, vise l'élimination d'adversaires politiques". "Cette condamnation n’est rien d’autre qu’une manœuvre politico judiciaire visant à rendre inéligible un candidat. En effet, pour deux procès opposant M. Ousmane Sonko à de simples personnes privées, il est regrettable de constater que tous les chefs d'accusation qui ont conduit à la perte de son droit de se présenter à la prochaine présidentielle et à sa condamnation ont été malencontreusement soulevés par le parquet", écrit Moussa Tine, président de l'alliance sur sa page Facebook.