Mosquée de Nietty Mbar : Ventilateurs, nattes, argent et exemplaires du Coran volés (vidéo)

L’imam Ibrahima Diané, qui ouvre la mosquée aux aurores, remarque ce jour-là que les portes étaient béantes. Il se précipite à l’intérieur et remarque un grand désordre. Les Echos renseignent que les tapis étaient jetés çà et là et des objets renversés. Nos confrères renseignent que des bouteilles de parfum, une vingtaine d’exemplaires du Coran, quatre ventilateurs, des rideaux et l’argent de la caisse de la mosquée qui s’élevait à 150 000 francs CFA ont été emportés. La police de Thiaroye a ouvert une enquête.