Mortalité routière : « Le remède est dans la tolérance ZÉRO », (Moustapha Diakhaté)

Moustapha Diakhaté, ancien chef de cabinet du président de la République, Macky Sall, s’incline devant la mémoire des morts de l’accident de Kaffrine et prie le Tout-Puissant de les accueillir en son paradis, le Firdawsi. « Interdire la circulation interrégionale des véhicules de transport en commun entre 22 heures et 6 heures du matin; limiter l’âge au-delà duquel aucun véhicule ne peut circuler ni transporter des personnes et biens. Selon l’ancien député, on doit enlever et interdire les ajouts de porte-bagages sur les bus de transports en commun. Et aussi, interdire l’importation de pneus usagés.