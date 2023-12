Mort de militaires à Djibidione : Alioune Tine appelle à nettoyer la Casamance

Suite à l’explosion d’un véhicule de l’armée sur une mine à Djibidione (Bignona), le Fondateur de Afrika Jom Center, Alioune Tine, qui s’exprimait lors d’un atelier de sensibilisation de jeunes de leaders politiques syndicaux et de la société civile de Ziguinchor a témoigné sa tristesse et ses condoléances à l’Armée et aux familles des quatre militaires morts. « Les mines tuent de façon indiscriminée. Elles ont fait énormément de dégâts en Casamance. C’est pour ça qu’il faut impérativement nettoyer. C’est très important de nettoyer les mines », a déclaré Alioune Tine. Pour le défenseur des droits humains, « il faut nettoyer très rapidement ces engins dangereux et garantir une Casamance sans mine ». Pour atteindre cet objectif, il soutient que l’Etat, les populations casamançaises toutes tendances et toutes confréries confondues doivent se mobiliser. Car à l’en croire, il y a un désir profond de paix en Casamance.