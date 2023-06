Mort de Nahel : La France répond sèchement à l'ONU

La France a jugé vendredi "totalement infondée" l'accusation de l'ONU selon laquelle elle connaît des problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein de ses forces de l'ordre. "Toute accusation de racisme ou de discrimination systémiques par les forces de l’ordre en France est totalement infondée", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "La France et ses forces de l’ordre luttent avec détermination contre le racisme et toutes les formes de discriminations. Aucun doute n’est permis dans cet engagement".