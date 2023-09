Mort de Mary Guèye à Ngor : Le procureur parle de mort naturelle, sa famille dément

Marie Samb plus connue sous le nom de Mary Guèye a tragiquement perdu la vie mardi dernier vers 22 h, à Ngor. Le procureur de la République vient de révéler que la dame a perdu la vie après une interpellation de la gendarmerie, « suite à une pancréatite aiguë hémorragique et une absence de signe traumatique ». Une conclusion qu'il a tirée de l'autopsie qui a été ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Une déclaration que la famille de Mary Guèye refuse de croire. Sa famille ainsi que certains habitants de Ngor persistent qu'elle a succombé à la suite d'un échange houleux avec des gendarmes en patrouille sur la plage de Ngor. Ces pandores l’ont traitée de «femme de mœurs légères» et l’ont violemment frappée après l’avoir forcée à monter dans leur véhicule. Sur RFM, Modou Ndiaye membre, du collectif Ngor Debout, soutient que le décès de Mary Guèye est bel et bien provoqué par une interpellation mouvementée. «Je dirai une chose au procureur. Juste pour savoir, si la fille n’avait pas été interpellée, est-ce qu’elle serait morte aujourd'hui ? Si les gendarmes ne l’avaient pas provoquée dans son plus profond honneur, est-ce que cet incident allait se produire ? C’est trop facile de sortir et de nous faire croire qu’elle est morte naturellement, avec tout ce qui s’est passé. Il ne faut pas qu’on essaye de cacher la vérité. Il y a eu des échanges houleux entre cette femme et les gendarmes qui l’ont violentée durant l'interpellation et nous sommes surpris de recevoir cette explication du procureur parce que nous étions sur le point de porter plainte et 'est au niveau du procureur qu'on porte plainte. Mais si l’on écoute la version qu'il a donnée, on se dit que même si l’on porte plainte, ça n'aboutira à rien d'autant plus que celui qui est censé recevoir notre plainte est sur une base défensive. C'est écœurant», laisse-t-il entendre.