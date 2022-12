Mort de Benoît XVI : premières réactions internationales

Les dirigeants du monde et de l'Eglise ont rapidement réagi samedi à l'annonce du décès du pape émérite Benoît XVI, rendant hommage au "grand théologien" à la "personnalité marquante".

- Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le monde perd une "figure marquante" de l'Eglise catholique après le décès samedi à 95 ans de l'ancien pape Benoît XVI.

"En tant que pape +allemand+, Benoît XVI était pour beaucoup, et pas seulement dans ce pays, un dirigeant de l'église particulier", a déclaré M. Scholz sur son compte twitter, le qualifiant aussi de "personnalité combative" et de "théologien intelligent".

- Le président français Emmanuel Macron a salué les efforts de l'ancien pape en faveur d'un "monde plus fraternel".

"Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel", a tweeté le chef de l'Etat.

- L'ex-pape Benoît XVI était "un géant de la Foi et de la Raison", ainsi qu'"un grand de l'Histoire que l'Histoire n'oubliera pas", a réagi la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

"J'ai exprimé au Saint-Père François ma participation et celle du gouvernement à sa douleur et à celle de l'entière communauté ecclésiale", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

- Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est dit samedi "attristé" par la mort de Benoît XVI, saluant également la mémoire d'un "grand théologien".

"Je suis attristé d'apprendre le décès du pape émérite Benoît XVI. C'était un grand théologien dont la visite au Royaume-Uni en 2010 avait constitué un moment historique pour les catholiques et les non-catholiques de notre pays", a tweeté le dirigeant britannique.

- Le Premier ministre socialiste espagnol, Pedro Sanchez, a salué la mémoire de Benoît XVI, "un grand théologien qui s'est dévoué au service des autres, de la justice et de la paix".

"Mes plus sincères condoléances à l'Eglise catholique pour le décès de Sa Sainteté Benoît XVI", a tweeté le chef du gouvernement espagnol après la mort samedi matin du pape émérite allemand à l'âge de 95 ans.

- Le président polonais Andrzej Duda a rappelé que l'ex-pape Benoît XVI a été "un proche collaborateur de Saint Jean-Paul II".

"Le monde a perdu l'un des plus grands théologiens des XXe et XXIe siècles, un proche collaborateur du Saint Jean Paul II", son prédécesseur polonais au Vatican, a déclaré sur Twitter le chef de l'Etat du pays traditionnellement attaché à la foi catholique.

- La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rappelé que Benoît XVI avait "envoyé un signal fort avec sa démission". "Il se voyait lui-même d'abord et avant tout comme un serviteur de Dieu et de son Eglise. Quand sa capacité physique a diminué, il a continué à servir, à travers ses prières".

- Le président russe Vladimir Poutine a également salué samedi la mémoire Benoît XVI, évoquant un "défenseur des valeurs traditionnelles chrétiennes" dont le président russe se veut également l'apôtre.

"Benoît XVI était une personnalité religieuse et d'Etat éminente, un défenseur convaincu des valeurs traditionnelles chrétiennes", a-t-il écrit dans un message de condoléances au pape François, diffusé par le Kremlin.

- De son côté, la Conférence des évêques de France a rappelé que Benoît XVI était "un grand théologien" et un pape ayant "voulu servir l'unité de l'Eglise".

La Conférence a souligné qu'"il a affronté avec courage le fait des agressions sexuelles commises par des prêtres ou des religieux et n'a voulu préserver personne de la vérité qu'il y avait à faire en ce domaine".

- La Conférence épiscopale espagnole a quant à elle rappelé dans un communiqué les trois visites effectuées par Benoît XVI en Espagne, pays de forte tradition catholique, durant ses huit ans de pontificat (2005-2013).

- Le patriarche de l'Eglise orthodoxe russe Kirill a aussi salué la mémoire de l'ancien pape Benoît XVI, célébrant un "éminent théologien" et défenseur des "valeurs traditionnelles".

- L'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Eglise anglicane, a aussi salué samedi la mémoire de Benoît XVI, le qualifiant de l'"un des plus grands théologiens de son temps".

"Le pape Benoît XVI était l'un des plus grands théologiens de son temps, attaché à la foi de l'Église et fidèle à sa défense", a déclaré Justin Welby dans un communiqué, saluant la démission "courageuse et humble" de Benoît XVI qui "reconnaissait la fragilité humaine qui nous affecte tous."

