Mort de Aminata Touré «Méta» : rebondissement dans l’enquête

Un individu dont les initiales du nom sont C. O. D a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur la mort de Aminata Touré dite «Méta». Le corps sans vie de cette dame a été retrouvé à Kolda où elle se rendait à bord d’un bus pour récupérer sa fille. La victime vivait en France. Elle était venue en vacances au Sénégal et s’était établie à Mbour. Libération rapporte que le suspect a été déféré, mercredi dernier, au parquet de Kolda. Il a été placé sous mandat de dépôt. Le journal rapporte que le mis en cause est le chauffeur du véhicule de couleur blanche que les enquêteurs pistaient depuis le début de l’affaire. Cette voiture, rappelle la même source, a suivi le bus qui transportait «Méta» de Mbour à Kolda. Le suspect a été arrêté avec le concours de la Section de recherches de Dakar, qui a pu le localiser grâce aux images d’un système de vidéo de surveillance installé au garage de Nioro à Kaolack. Il a tenté de nier sa présence à Kolda avant d’être confondu par d’autres images de vidéo de surveillance. En plus, souligne Libération, son téléphone bornait dans la zone où le corps de la victime a été retrouvé. Un de ses amis a été convoqué dans le cadre de l’enquête. Il est dans le collimateur des gendarmes. Avant l’arrestation de C. O. D, les enquêteurs avaient mis la main sur Mouhamed Moustapha Mbaye. Mais après vérifications, ces derniers se sont rendus compte qu’il n’était pas le conducteur du véhicule qu’ils recherchaient. Il a été libéré.