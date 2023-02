Mort de 3 militaires sénégalais au Mali : Macky Sall s’incline devant leurs mémoires

Le président de la République s’est incliné devant la mémoire des trois casques bleus sénégalais tués au Mali. Macky Sall a également présenté ses condoléances émues aux familles éplorées et aux forces armées et souhaité un prompt rétablissement à ces soldats tombés au champ d’honneur. Je m’incline devant la mémoire de trois de nos jambars de la mission DETSEN11/MINUSMA, tombés au champ d’honneur, au Mali. J’adresse mes condoléances émues à leurs familles et aux forces armées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a écrit le Président Sall sur twitter. Trois Casques bleus sénégalais de la mission de l’Onu au Mali ont été tués et cinq autres blessés mardi par l’explosion d’une bombe artisanale, a annoncé la MINUSMA, dans le centre du pays secoué par les violences djihadistes.