Mont Arafat : Victorine Ndeye souhaite bon Pèlerinage à nos compatriotes

Victorine Anquediche Ndeye souhaite un bon Pèlerinage à nos compatriotes présents sur le Mont Arafat. « En ce jour de Arafat dédié à la prière, à la supplication et à la méditation, je souhaite un bon Pèlerinage à nos compatriotes présents en ce lieu. Que le Seigneur veille sur vous et que vos prières soient exaucées », a twitté le ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, maire de la commune de Niaguis.. Le jour d’Arafah est l’un des jours où le Tout-Puissant a parachevé la religion, durant ce jour Il a comblé de bienfaits les croyants, c’est pourquoi c’est le meilleur moment pour les supplications et le rappel. A l’instant, plus de 2,5 millions de pèlerins rassemblés sur le Mont Arafat, ce lieu sacré, faisant partie du grand pèlerinage musulman.