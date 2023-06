Mont Arafat : Plus de 2,5 millions de pèlerins rassemblés

Plus de 2,5 millions de pèlerins rassemblés sur le Mont Arafat, ce lieu sacré, faisant partie du grand pèlerinage musulman dans l’ouest de l’Arabie saoudite. Une série de rites sur plusieurs jours. Impressionnante marée humaine présente à Arafat. Une journée de prières et de recueillement sur le Mont Arafat, près de La Mecque, étape la plus importante du hajj, l’un des cinq piliers de l’Islam. Cette colline est l’endroit où Mahomet aurait donné son sermon d’adieu aux musulmans qui l’avaient accompagné pour le hajj (pèlerinage) à la fin de sa vie.