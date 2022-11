Mondial Qatar 2022 / Ouf de soulagement pour les abonnés de Canal+: L’intégralité des 64 matches sera diffusée en direct sur les chaînes Supersport 1, 2 et 3

Le démarrage des matches de poule de la Coupe du monde s’approche à grands pas. Ainsi, les abonnés de Canal+ peuvent se réjouir de l’existence dans le bouquet, de chaînes détentrices des droits de retransmission. En effet, les chaines Supersport 1, 2 et 3 diffuseront l’intégralité des 64 matches de la Coupe du monde Qatar 2022.

Le Groupe Canal+ est toujours présent aux grands rendez-vous internationaux. Il en sera ainsi pour le mondial Qatar 2022. Rassurez-vous, tous les abonnés de Canal+ vont suivre l’ensemble des 64 matches sur les chaînes Supersport 1,2 et 3 !Ces offres disponibles dans le bouquet Canal vont accompagner les férus et passionnés de sport dans leur passion ou sport favori, à l’occasion de l’évènement planétaire Qatar 2022.A travers les chaînes Supersport du bouquet, les abonnés de Canal + seront servis dans les meilleures conditions avec des podcasts, des replays après les matches, des entretiens avec des stars du Football mondial, les coulisses des stades, des plateaux et autres évènements en rapport avec le mondial Qatar 2022.