Mondial : Le geste noble de Khalilou Fadiga à l’endroit des Lions malentendants

Alors que l’équipe nationale du Sénégal des malentendants doit défier, en quart de finale du Championnat mondial des sourds, les États-Unis, l’ancien international sénégalais Khalilou Fadiga a envoyé un message de soutien aux Lions malentendants. Par la même occasion, il demande aux Sénégalais à supporter comme il se doit cette équipe.





« Salam à toutes et à tous heureux je SUIS encore aujourd’hui ! je vous encourage tous à supporter comme il se doit NOTRE équipe nationale des sourds et malentendants qui affronte demain les USA en 1/4 de finale du mondial !!! » , déclare l’ancien numéro 10 des Lions.



« Cette équipe vaillante et prometteuse qui défend fièrement nos couleurs malgré tous les aléas qu’ils ont pu rencontrer mérite notre soutien et notre plus grand respect!!! Tous derrière nos Lions!!! Go Gainde!!! » , ajoute Khalilou Fadiga.



A noter que les Lions du Sénégal vont affronter les États-Unis en quart de finale de Coupe du monde des sourds ce dimanche à 12heures 30 minutes.