Mondial 2022 – Aliou Cissé : “On a assez d’expérience pour avoir notre mot à dire dans cette compétition »

Aliou Cissé s’apprête à vivre sa troisième Coupe du Monde de la FIFA™, sa deuxième consécutive en tant que sélectionneur du Sénégal. Quatre ans après la Russie, les Lions de la Teranga arrivent en terre qatarienne avec un nouveau statut : celui de champions d’Afrique.Le natif de Ziguinchor surfe sur la confiance engrangée après l’obtention de ce premier titre international de l’histoire du Sénégal. Décomplexé et en confiance, Aliou Cissé parle de ses ambitions, de sa gestion du groupe et de ses motivations pour cette nouvelle campagne mondiale sur FIFA+. Quatre ans après 2018, le Sénégal est de nouveau en Coupe du Monde, mais cette fois-ci avec un nouveau statut, celui de Champions d’Afrique. Est-ce plus de pression ? Quand on est sportif de haut niveau, la pression est une normalité. Nous avons travaillé sans relâche pour atteindre ces résultats. Nous avons pris le temps de progresser. Depuis 4 ans, ce groupe a acquis de l’expérience, nous sommes plus matures, et donc mieux armés. Je ne dirai pas que nous avons plus de pression, nous en sommes juste conscients.Cela fait 7 ans que vous êtes sélectionneur du Sénégal. Quelles sont les clés de votre longévité à ce poste ? Personnellement, je ne vois pas le temps passer, j’ai toujours l’impression d’être arrivé hier. Il est vrai que nous nous sommes fixés des objectifs clairs. Nous avons évolué sereinement, bien que les impatiences se soient souvent fait sentir. Nous avons su rester concentrés sur l’essentiel. Chaque compétition nous a permis de nous rapprocher du but et la dernière nous a tous donné raison. Le travail finit toujours par payerLa Coupe du Monde c’est l’expérience. Je crois que les erreurs que nous avons commises en 2018, peut-être qu’on ne les commettra pas. Et on n’a pas le droit de les commettre. Mais souvent quand je parle d’expérience, les gens pensent que c’est seulement sur le terrain ou le sportif mais c’est aussi l’expérience de l’organisation. Et vous savez qu’une Coupe du Monde, ça demande une grosse organisation. Que ce soient les fédéraux, que ce soient les sportifs, que ce soit l’État du Sénégal, tout le monde pousse pour que l’on soit dans les meilleures conditions pour aborder cette Coupe du Monde. Avec Fifa+