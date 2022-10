“Monde virtuel qui répand à haut débit la tromperie, le populisme” : Macky Sall veut sévir contre les réseaux sociaux

Le Président de la République, Macky Sall, a profité de l’ouverture du Forum International sur la Paix et la Sécurité, pour réitérer son appel à la régulation des réseaux sociaux. “À la cybercriminalité classique, s’ajoute la frénésie quotidienne des réseaux sociaux devenus une fabrique massive de fake news et de manipulations, a-t-il fustigé. Le monde réel est à la merci d’un monde virtuel qui répand à haut débit la tromperie, le populisme, le radicalisme, la haine et la violence ; autant de pratiques malsaines qui ne peuvent relever de la liberté d’opinion ou d’expression”. Face à ces dérives, le Président en exercice de l’Union africaine ne veut pas rester fataliste et plaide pour un renforcement de la lutte contre la cybercriminalité : “Droit et liberté vont de pair avec responsabilité. Nul droit, nulle liberté ne donne licence d’attenter à la liberté, au droit et à la dignité d’autrui ; ou de saper la cohésion sociale et la stabilité institutionnelle d’un pays. C’est dire qu’il y a urgence à renforcer les moyens de lutte contre la cybercriminalité. C’est la vocation de l’Ecole de cyber sécurité à vocation régionale de Dakar qui est un produit du Forum de Dakar. Dans le même esprit, il est temps de réglementer les réseaux sociaux pour limiter les abus. J’invite le Forum à réfléchir sur cette problématique urgente.”