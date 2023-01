Mohamed Moustapha Diagne DFC décroche son MBA en ressources humaines (Photos)

C'est une bien nouvelle pour Directeur de la Formation et de la Communication (DFC)au Ministère de l'Eduction. Et c'est le concerné lui même qui en a fait l'annonce. Mouhamadou Moustapha Diagne vient de décrocher son MBA en ressources humaines ce vendredi. Une Soutenance tenue à l’IAM sanctionnée d'une mention BIEN et FÉLICITATIONS du jury. Au terme de son exposé le nouveau diplômé a adressé ses remerciements à son encadreur M.Tamsir Seck, aux membres du Jury, à l’inspecteur Momar Talla Beye, à la doyenne de l’IGEF Lena Séne , à Paulain et à tous ceux qui l’ont apporté et soutenu.