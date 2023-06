Mobilité à Dakar : Après le TER et le BRT, le CETUD annonce un nouveau projet de 400 bus à Gaz

Le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) annonce un troisième plus grand projet de transport à Dakar avec 400 bus à gaz qui vont mailler le réseau du transport. Selon le directeur du CETUD, Thierno Birahim Aw, le financement est obtenu. Invité sur Rfm matin, il a par ailleurs souligné que 121 bus du BRT seront réceptionnés en septembre pour une mise en exploitation du BRT au mois de décembre prochain. "Après le Ter et le BRT, nous avons déjà obtenu le financement pour un troisième plus grand projet de transport dans la région de Dakar. La restructuration globale du réseau de transport collectif qui va permettre de mailler le réseau avec 400 bus à gaz,14 lignes sur 40 km de réseau et on attend aussi une deuxième phase qui permettra d'atteindre 1000 bus gaz et électriques", a annoncé Thierno Birahim Aw sur Rfm. "Nous gardons en perspective également la mise en exploitation du BRT en décembre 2023 avec une réorganisation il faut le dire et une remobilisation importante de toutes les équipes projets afin de livrer aux sénégalais ce bijou qui doit transformer la mobilité. J'en appelle à la responsabilité de chaque citoyen pour préserver ce patrimoine. Dans cette optique, nous allons recevoir 20 bus supplémentaires dans quelques jours et 121 bus qui feront l'exploitation du BRT intégralement au mois de septembre pour entamer une phase d'essai et de test. La mise en service sera certainement progressive parce qu'il faut passer un peu de temps à réparer ce qui a été détruite", informe-t-il.