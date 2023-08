Mise en œuvre des réformes sanitaires : Marie Khémesse Ngom fait le point

Au mois de juin 2023, l’Assemblée nationale a adopté trois projets de loi relatifs à l’abrogation des villages de reclassement social et au traitement de la lèpre aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie, à l’exercice de la chirurgie dentaire. Il y a aussi la réforme de l’organisation du MSAS, avec la nomination de directeurs régionaux de la Santé et directeurs régionaux de l’Action sociale. Ces mesures visent à accompagner l’efficacité et la résilience du système de santé avec des interventions pérennes, bénéficiant en priorité aux populations, selon la ministre de la Santé et de l’Action sociale. Marie Khémese Ngom Ndiaye s’exprimait lors de la réunion d’évaluation et de suivi du Plan national de développement sanitaire et social (PNDS). Il s'agit de passer en revue les principales actions et activités inscrites dans le déroulement du PNDSS, notamment la mise en œuvre de réformes majeures pour l’amélioration continue du système de santé et d’action sociale de notre pays. Par ailleurs, note la ministre, l'idée de cette rencontre est de faire le point sur les réformes entamées et de dresser la feuille de route pour la mise en œuvre pleine et complète du budget programme au sein du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Cela, en conformité avec les lois et règlements, et à la redevabilité attendue. En effet, dit la ministre de la Santé et de l’Action sociale, la réforme des finances publiques est en cours d’application et dans le domaine du budget programme, le démarrage a été marqué par la nomination des responsables de programme dès le mois d’avril 2020. À titre de rappel, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a notifié que son département est structuré en quatre programmes, en application du décret portant gestion des finances publiques. Il y a le pilotage, la coordination et la gestion, la santé de base, la santé de référence et la protection sociale. "Une utilisation rationnelle des ressources publiques soutenant une gestion axée sur les résultats constitue l’épine dorsale de la vision et des orientations du Chef de l’État", conclut-elle.