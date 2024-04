Ministre, Directeur de Cabinet : Mary Teuw Niane réagit à sa nomination

Première réaction du Professeur Mary Teuw Niane nommé ministre Directeur de cabinet par le Président Bassirou Diomaye Faye. M. Niane commence son message en affichant sa gratitude envers le président : « Je remercie Son excellence le Président de la République Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour l’honneur qu’il fait à ma modeste personne, en me nommant Ministre, Directeur de Cabinet, de me compter parmi ses plus proches collaborateurs dans son grand dessein pour le Sénégal.« Il termine son message en formulant des prières au President : « Je prie Dieu pour la réussite de cette noble mission que le Président de la République m’a fixée », a-il déclaré sur sa page officielle. »