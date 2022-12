Ministère Santé : Le Dage Ousseynou Ngom épinglé pour 313 millions par la Cour des comptes

Le rapport de la Cour compte sur la gestion du fonds force covid-19 a révélé des paiements irrégulières de prime d’un montant de 313 millions en méconnaissance de la note de service créant le comité national de gestion des épidémies (CNGE) de la part du Directeur de l’Administration Général des Equipements (DAGE ) Ousseynou Ngom. En effet, d’après la note de service n°05304/MSAS/DGS du 09 mai 2016 a fixé le nombre de membres du CNGE à 31 personnes dont 11 membres consultatifs. Or, sur les états de paiement transmis par le DAGE à la Cour, il figure soixante-quinze (75) personnes ayant perçu 200 000 FCFA, cent vingt-sept (127) personnes 150 000 FCFA et cent quarante-cinq (145) personnes 150 000 FCFA. Au total, un montant de 356 500 000 FCFA a été payé aux membres du CNGE sur une période de 7 mois (mars à septembre). Or, si on se réfère à la note portant création du CNGE qui fixe le nombre de membres à 31, le montant à payer ne devrait pas dépasser la somme de 43 400 000 FCFA, d’où un montant indument payé de 313 100 000 FCFA. L’examen de la liste des états de paiement fait ressortir que parmi les bénéficiaires dont les noms figurent sur les trois listes, l’écrasante majorité est composée de personnel administratif (secrétaires, chauffeurs…) et d’agents dont le rôle est d’appuyer les services techniques pour leur bon fonctionnement. Il faut également relever que sur les soixante-quinze (75) membres qui sont considérés comme membres du groupe de coordination et qui ont reçu une prime mensuelle de 200 000 F CFA, vingt-neuf (29) parmi eux n’ont jamais participé aux vingt-neuf (29) réunions du CNGE tenues entre le 19/03/2020 et le 09/09/2021. Au constat de ces manquements, la Cour enjoint Monsieur Ousseynou NGOM, de rembourser la somme irrégulièrement payée à des personnes dites « membres du Comité national de Gestion des Epidémies (CNGE) » d’un montant de 313 100 000 FCFA.