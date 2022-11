Mines et géologie : Le budget du ministre Oumar Sarr arrêté à plus de 8 milliards de FCFA

L’examen du projet de budget 2023 du Ministère des Mines et de la Géologie dirigé par Oumar Sarr a démarré à l’Assemblée nationale. Selon le rapport, il est arrêté à la somme de 8 044 830 006 FCFA en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Ce budget est réparti entre 3 programmes. Il s’agit du pilotage, de la coordination, de la gestion administrative, mines et de la géologie. Justifiant cette manne financière, le ministre a déclaré que le Sénégal bénéficie d'un contexte géologique favorable, lié à l'existence d'un potentiel minier important dont le développement pourrait jouer un rôle de premier plan dans l'économie nationale. Il a ainsi décliné les objectifs de son département qui consistent notamment à accroître la mise en valeur du potentiel minier et géologique du pays, de façon responsable et durable au bénéfice de tous, tout en renforçant la gouvernance du secteur. Ce à travers le développement des mines, l'accroissement de la mise en valeur du potentiel minier et géologique du pays ainsi que le renforcement de la gouvernance minière qui intègre les principes et standards internationaux dans les politiques et programmes du secteur des mines et de la géologie.