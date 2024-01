Mimi Touré annonce le retrait du recours en annulation portant nomination des membres de la CENA

L’expert électoral Ndiaga Sylla et le juriste Abdoulaye Tine avaient déposé un recours en annulation auprès de la Cour suprême pour attaquer le décret de nomination des nouveaux membres de la Commission nationale électorale autonome (CENA). Ils l’ont finalement retiré, informe Aminata Touré. Qui prétexte la sauvegarde du calendrier républicain. « Les candidats du FITE ont retiré la demande d’annulation du décret portant nomination des nouveaux membres de la CENA. Ils veulent des élections présidentielles pour le 24 février 2024 et un respect du calendrier républicain. Aucun report n’est ni possible ni envisageable », a-t-elle écrit sur ses reseaux sociaux.