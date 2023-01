Mimi Touré : « Dans ce combat, j’y laisserai mon dernier souffle… »

Aminata Touré dénonce son exclusion de l’Assemblée nationale, qu’elle qualifie d’illégale. L’ex-première ministre promet de se battre jusqu’à son dernier souffle. « Je ne suis pas députée investie par l’APR, mais par BBY, parce que l’APR n’avait pas de liste. Et je ne me souviens pas ni par écrit, ni oralement, avoir démissionné de la coalition BBY. La source de mon exclusion n’est personne d’autre que le Président Macky Sall… », a déclaré Aminata Touré, qui a fait face à la presse, ce jeudi. Mimi Touré promet de se battre contre le chef de l’Etat, avec sa volonté de briguer un 3è mandat, qui serait à l’origine de son exclusion. « Dans ce combat, j’y laisserai mon dernier souffle, s’il le faut car avec lui je m’attend à tout et je me suis préparé à tout. Car, je suis convaincu que la vie n’a de sens que si elle est vécue dans l’honneur et en accord avec ses convictions« , a-t-elle ajouté.