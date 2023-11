Migration irrégulière au Sénégal : 95 candidats interpellés entre Dakar, Joal et Ziguinchor

Malgré les dangers inhérents à la migration irrégulière, tels que les disparitions et les décès en mer, les candidats à cette aventure ne semblent pas être dissuadés. Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale cité par le site Walf-groupe.com, les opérations de sécurisation se multiplient sur le littoral sénégalais face à une recrudescence du phénomène. Dans ce contexte préoccupant, la Gendarmerie nationale a récemment interpellé 95 candidats à la migration irrégulière. Ces arrestations, qui ont eu lieu entre le 12 et le 14 novembre 2023, se sont déroulées entre Dakar, Joal et Ziguinchor. Parallèlement, un passeur et trois organisateurs ont été arrêtés. De plus, un véhicule, deux moteurs hors-bord et un Gp ont été saisis. La Gendarmerie a ajouté que les opérations de sécurisation continuent dans le but de contrer toute tentative de départ de migrants. En dépit des risques, la détermination de certains à rejoindre irrégulièrement d’autres rives semble ne pas faiblir.