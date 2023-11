Migration irrégulière : Une pirogue avec 300 migrants échoue à Gadaye, 03 morts et des disparus

Une pirogue remplie de migrants a échoué dans la nuit du lundi 06 au mardi 07 novembre 2023 sur la plage de Gadaye à Guédiawaye. 03 morts sont dénombrés dans cette embarcation qui avait à son bord plus de 280 candidats. L’affaire est prise en charge par la police de Wakhinane Nimzatt. Une pirogue avec prés de 300 candidats s’est échouée à la plage de Gadaye. Ces candidats à la migration irrégulière voulaient rallier l’Espagne par voie maritime. Malheureusement, leur rêve se brise à Guédiawaye, sur la banlieue Dakaroise. La police et les Sapeurs pompiers se sont vite transporter sur place pour secourir ces migrants malheureux à l’émigration clandestine. Malheureusement 03 morts ont été enregistrés. Il s’agit de deux femmes et un garçon. On parle aussi de plusieurs disparus dont le nombre exact n’est pas connu. Selon nos informations, l’embarcation qui avait quitté Bargny samedi dernier a fait 03 jours en mer sans franchir les eaux territoriales du Sénégal. Les rescapés ont été acheminés au commissariat de Wakhinane Nimzatt.