Migration irrégulière : Sept jeunes de Thiaroye-sur-Mer portés disparus

Thiaroye-sur-Mer est en proie à l'angoisse et au désespoir, alors que sept jeunes du quartier Daour Niang n'ont pas donné signe de vie depuis plus de quinze jours. Selon les témoignages de leurs familles, ils ont embarqué clandestinement pour l'Espagne à bord d'une pirogue, le 6 mai dernier. Ils auraient appareillé à Bargny, une localité côtière connue pour être un point de départ fréquent de pirogues en direction de l'Europe. Depuis lors, aucune nouvelle de leur part n'a été reçue, plongeant leurs familles dans la détresse. « Nous sommes dans l'incertitude totale. Nos enfants sont partis en quête d'une vie meilleure et nous n'avons aucune information sur leur sort », confie un parent la voix nouée. Les familles lancent un appel pressant aux autorités sénégalaises pour qu'elles intensifient les recherches et apportent leur aide.