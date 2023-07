Migration irrégulière : 82 Sénégalais secourus par la marine espagnole

Une pirogue, avec à son bord 82 candidats à la migration irrégulière, a été sauvée par la marine espagnole dans la nuit de mardi vers 23h. L'équipage de d'Adhara salvamar a aidé l'embarcation a débarqué à la Restinga. Ces migrants composés de 79 hommes et de 3 femmes sont tous des Sénégalais qui avaient quitté le Sénégal pour rallier l'Espagne par la mer. Dans un Tweet, Salvamento Maritimo informe que "la recherche a été coordonnée par CCS Tenerife, l'avion Helimer 201 et l'avion Sesmar 101" . Il faut souligner que la migration irrégulière a repris de plus belle. Plusieurs pirogues contenant des migrants subsahariens ont pris le chemin pour rallier l'Europe. Des drames sont survenus en cours de route. Mercredi dernier, un chavirement d'une embarcation avec plus de 70 personnes à bord, s'est produit dans l'embouchure de Saint-Louis (nord du Sénégal) causant 14 morts et plusieurs blessés et des portés disparus.