Migration irrégulière : 128 personnes parties du Sénégal débarquent à Ténérife

Ce lundi matin, une pirogue avec à son bord 128 personnes dont deux femmes et deux enfants a débarqué à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, située au large de la côte ouest de l'Afrique. Un nombre qui vient s'ajouter aux chiffres déjà énormes de l'émigration irrégulière. Selon le journaliste espagnol Txemita Santana, en ce début du mois d'octobre, la moyenne des arrivées de migrants est à 530 par jour. Une moyenne qui était de 91/jour en août et à 201/jour en septembre. M. Santana précise que 4309 migrants sont arrivés sur les côtes espagnoles depuis le 1 octobre.