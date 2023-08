Meurtre du petit Fallou Ndiaye: dans l’attente des résultats des tests ADN pour…

L’enquête sur le meurtre de Fallou Ndiaye l’enfant de 5 ans, tué à Sam Notaire (Guédiawaye) le lundi 14 août, tarde à se dénouer. Les résultats des tests ADN demandés par la police pourraient débloquer l’enquête. Selon L’Observateur, toutes les personnes impliquées dans le meurtre du petit garçon ont été déjà convoquées et entendues par les enquêteurs du commissariat de police de Guédiawaye. « Les investigation poussées de la police scientifique ont consisté à convoquer le père et ses enfants ainsi que les mamans de leurs différents enfants et sa dernière épouse, première suspectée au moment du drame. Les auditions se sont déroulées durant toute la semaine dernière où les parents de Fallou et ses colocataires ont rejoint le premier lot des personnes auditionnées », indique le journal. Les prélèvements de la police scientifique, comparés aux tests ADN effectués permettront peut-être de dénouer cette intrigue qui attriste les voisins de la famille de Pape Ndiaye, père de la victime et mettre un visage sur l’identité du présumé auteur de crime. Serigne Fallou Ndiaye, 5 ans, a été retrouvé poignardé sur la terrasse de leur maison à Guédiawaye précisément à Sam notaire. Selon les premiers éléments de l’enquête, le garçon, dont les parents ont divorcé, était venu passer quelques jours chez son père qui est chauffeur. L’autopsie délivrée par les médecins du service d’anatomie et de cytologie pathologique de l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (ex-CTO) confirme que le garçon de 5 ans a été tué à l’aide d’une arme blanche.