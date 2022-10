Meurtre de Aminata Touré «Méta» : l’ancien militant de l’APR et nouveau membre de Pastef a été relaxé

L’enquête sur la mort de Aminata Touré dite «Méta» a connu un rebondissement. Libération informe que le principal suspect vient d’être purement et simplement relaxé. Il s’agit de Mouhamed Moustapha Mbaye, un ancien militant de l’APR passé à Pastef. Arrêté dimanche dernier par la Section de recherches de Saly (Mbour) dans le cadre de l’enquête sur ce crime, ce dernier a été déféré au parquet hier, jeudi. Après l’avoir auditionné, le procureur de la République l’a purement et simplement relaxé. Libération rapporte que les gendarmes l'ont confondu avec un individu qui était au volant d’une voiture qui a suivi la victime de Mbour à Kolda où son corps a été retrouvé fin septembre, précisément à Saré Mbamba Touré. Le portrait-robot du chauffeur traqué correspondait avec Mouhamed Moustapha Mbaye. Les gendarmes poursuivent leur enquête. Avant Mouhamed Moustapha Mbaye, ils avaient également arrêté puis relâché deux autres suspects. Un employé d’un hôtel de Kolda et un proche de «Méta» soupçonné de faire entrave à l’enquête. «Méta» a été tuée alors qu’elle avait quitté Mbour, où elle s’était établie pour ses vacances, pour se rendre à Kolda récupérer sa fille.