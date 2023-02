Meurtre de Abdourahim Niass à Léona Niassène : Cinq personnes arrêtées

Ce samedi au quartier Léona, cinq ressortissants maliens sont soupçonnés d’avoir battu à mort le jeune Abdourahim Niass. Ils l'auraient accusé de vouloir voler leurs biens. Une foule en furie, composée principalement de jeunes, a voulu se faire justice et venger la mort de leur ami et compatriote. I Informé très tôt le matin, le procureur, accompagné de quelques autorités administratives et judiciaires, a fait le déplacement pour calmer la foule et sécuriser les lieux. Ils ont très vite pris les dispositions nécessaires en déployant un important dispositif sécuritaire. Cela a permis d'apaiser les tensions. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Aux dernières nouvelles, cinq individus de nationalité malienne ont été interpellés. Le parquet a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du drame.