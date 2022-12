Meurtre de Abdou Faye par des bergers : Vive tension à Thiambokh, la gendarmerie déployée

A Thiambokh, la population est dans le désarroi total. Depuis hier soir, elle est sur le qui-vive. Le village a été attaqué par des individus suite au décès d'un jeune du village de Souk à Kirène. Le village est en fumée, les femmes n'ont pas le temps de s'occuper des tâches ménagères. Elles sont toutes regroupées sous un arbre. Certaines parlent à tue-tête, d'autres plus émotives sanglotent. Les téléphones ne cessent de sonner. Les parents des villages environnants arrivent en renfort à bord de motos et de voitures. "Notre communauté est là assise, désespérée. Les femmes n'ont rien sauvé du matériel. On n'a plus d'habits. Les deux boutiques ont été incendiées, il ne reste plus rien", assure Issa Ka. Il explique que ce matin, l'école du village a failli être brûlé mais la gendarmerie s'est déplacée sur les lieux pour sécuriser la zone. D'ailleurs, des éléments de la gendarmerie sont en renfort sur place. Ils ont encerclé le village. Des individus balançaient des coups de pierre en direction du village. Des lacrymogènes ont été lancés pour faire reculer les assaillants.