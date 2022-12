Meurtre de Abdou Faye dans son champ : Le meurtrier présumé et son marabout logeur arrêtés

Le berger qui avait asséné des coups de coupe-coupe mortels à Abdou Faye a été arrêté par la gendarmerie le 17 décembre dernier. "L'enquête ouverte par le Haut-commandement et confiée à la Section de recherches de Thiès a permis d'identifier et de localiser le mis en cause au domicile de son marabout au village de Saré Birane situé à moins d'un kilomètre de la frontière gambienne, dans le département de Bounkiling. Les deux (02) individus ont été interpellés et conduits à la Section de recherches de Thiès pour les nécessités de l'enquête. Ils seront présentés aux autorités judiciaires dès la clôture des investigations'', lit-on dans un communiqué de la gendarmerie. Pour rappel, le 13 décembre 2022, le jeune Abdou Faye a reçu un coup de coupe-coupe au niveau du cou. Son bourreau avait par la suite pris la fuite, le laissant se vider de son sang. Ceci avait soulevé l'ire de la population de Fouk à Kirène. Des jeunes avaient ainsi incendié plusieurs concessions à Thiambokh Peulh où le présumé auteur s'était réfugié.