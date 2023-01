Meurtre à Somone : Les deux jeunes inculpés par le juge d'instruction

Le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Mbour, chargé du premier cabinet, a inculpé Moussa Diop et Mamadou Moustapha Diop. Il sont inculpés pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion avec usage moyen de locomotion, escalade, effraction et violences ayant entrainé la mort de la Franco-Sénégalaise Anne-Marie Rosalie Ngom dans son domicile sis au quartier Les Aigrettes à Somone. Des faits prévus et punis par plusieurs articles du Code pénal. En effet, jeudi dernier, Moussa Diop et Mamadou Moustapha Diop s'étaient introduits dans la maison de la victime pour commettre un vol. Malheureusement, leur forfait est allé plus loin qu'un simple vol, car ayant découlé par une mort d'homme. Un fait de nature criminelle qui devra sûrement passer devant une cour de la chambre criminelle.