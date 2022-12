Météo : Pluies hors-saison et froid (Anacim)

Un bulletin météo spécial de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) alerte sur des pluies hors-saison qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le bétail et les récoltes sur toute l’étendue du territoire. Le document annonce, également « qu’une descente d’air froid provenant du bassin de l'Atlantique Nord, près des côtes marocaines, intéressera la quasi-totalité du territoire sénégalais du 28 au 30 décembre 2022 ». Une situation qui va entraîner des coups de fraicheur ainsi que des pluies faibles à modérées sur tout le pays. L’Anacim souligne que ces conditions météorologiques annoncées pourraient présenter un risque de perte pour le bétail et les récoltes exposées à l’air libre. Ainsi, poursuit le bulletin météo exploité par Seneweb, « les pluies accompagnées d’orages dans certaines localités seront particulièrement notées en Casamance, sur les régions centre et Nord-est à partir de la matinée du mercredi 28 décembre jusqu’au vendredi 30 décembre 2022. Sur le reste des localités, en l'occurrence Dakar, Saint-Louis, Louga et Kédougou les probabilités de pluies y seront faibles ».